Ульвия Худиева и Инара Рафикгызы, собкоры 07:32

В Азербайджане снова наблюдается рост заболевания коронавирусом. В последние дни количество новых инфицированных опять стало превышать число выздоровевших. А с наступлением осени врачи прогнозируют очередной всплеск заражений… На брифинге Оперативного штаба, состоявшемся в прошлую пятницу, начальник отдела по профилактике и контролю за заболеваниями TƏBİB Ягут Гараева сообщила, что врачи стараются подготовиться к наступлению осеннего сезона, потому что коронавирус устойчив к холодной погоде и не исключен рост заболеваемости.

Как и повсюду в мире, с началом пандемии граждане нашей страны принялись массово закупать в аптеках препараты от гриппа, антибиотики, витамины. Это стало причиной дефицита некоторых лекарств и роста цен на них. Однако за сравнительно небольшой срок нехватка лекарственных средств была ликвидирована, и сегодня в аптеках страны в наличии практически все препараты. Вместе с тем ажиотаж и паника от тревожных сообщений с растущим числом заболевших во всех странах в определенной мере стихли. И сейчас в аптеках покупателей даже меньше, чем в прежнее, докоронавирусное время, в чем убедились, проведя небольшой мониторинг по аптекам Баку, корреспонденты haqqin.az. Сотрудница одной из аптек сети Zeytun, расположенной вблизи станции метро «Ахмедлы», сообщила, что сейчас в продаже имеются еще недавно дефицитные арбидол, эргоферон, анаферон», витамин С, магнезиум, однако спроса на них уже нет. «За последние 15 дней мы продали лишь одну упаковку арбидола. В этом месяце продажи лекарств вообще значительно сократились», - сказала она. А ведь всего два месяца назад в Баку арбидол можно было найти только благодаря знакомым в аптечной сфере. Сейчас же упаковки с этим препаратом везде выставлены в витрине.