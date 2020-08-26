В Баку стих коронавирусный ажиотаж наш спецреп
В Азербайджане снова наблюдается рост заболевания коронавирусом. В последние дни количество новых инфицированных опять стало превышать число выздоровевших. А с наступлением осени врачи прогнозируют очередной всплеск заражений…
На брифинге Оперативного штаба, состоявшемся в прошлую пятницу, начальник отдела по профилактике и контролю за заболеваниями TƏBİB Ягут Гараева сообщила, что врачи стараются подготовиться к наступлению осеннего сезона, потому что коронавирус устойчив к холодной погоде и не исключен рост заболеваемости.
Как и повсюду в мире, с началом пандемии граждане нашей страны принялись массово закупать в аптеках препараты от гриппа, антибиотики, витамины. Это стало причиной дефицита некоторых лекарств и роста цен на них. Однако за сравнительно небольшой срок нехватка лекарственных средств была ликвидирована, и сегодня в аптеках страны в наличии практически все препараты.
Вместе с тем ажиотаж и паника от тревожных сообщений с растущим числом заболевших во всех странах в определенной мере стихли. И сейчас в аптеках покупателей даже меньше, чем в прежнее, докоронавирусное время, в чем убедились, проведя небольшой мониторинг по аптекам Баку, корреспонденты haqqin.az.
Сотрудница одной из аптек сети Zeytun, расположенной вблизи станции метро «Ахмедлы», сообщила, что сейчас в продаже имеются еще недавно дефицитные арбидол, эргоферон, анаферон», витамин С, магнезиум, однако спроса на них уже нет.
«За последние 15 дней мы продали лишь одну упаковку арбидола. В этом месяце продажи лекарств вообще значительно сократились», - сказала она.
А ведь всего два месяца назад в Баку арбидол можно было найти только благодаря знакомым в аптечной сфере. Сейчас же упаковки с этим препаратом везде выставлены в витрине.
В сети аптек Natural тоже заверили, что у них отсутствует лишь рaskorbin, все другие противовирусные средства продаются без проблем.
«Не так давно такие лекарства буквально сметали с полок, а больше всего покупали аспирин. За ним даже в очередь выстраивались. А теперь его практически не берут, как и разрекламированный от коронавируса витамин D» - сказали в аптеке.
В аптеке у станции метро «Ази Асланов» сотрудница по имени Айгюн тоже отметила, что у них в продаже имеются все лекарства, которые используют при лечении больных коронавирусом. Есть даже азитромицин, который рекомендуется больным COVİD-19 и о котором прежде никто даже не слышал.
«Что же касается арбидола, который врачи тоже советуют принимать при инфицировании коронавирусом, то имеются все возможные дозы - 50 мг, 100 мг и даже 200 мг. Раньше за день 20-30 человек просили арбидол, а мы получали его в лучшем случае 2-3 упаковки. Сейчас, пожалуйста, - бери сколько хочешь, но спрос резко упал. Перестали покупать и витамины «Зинкорот» с содержанием селена. А всего два месяца назад мы уставали заказывать новые партии этих и других витаминов…», - рассказывает девушка.
Также, по ее словам, резко снизились продажи жаропонижающих препаратов, но зато значительно возрос спрос на успокоительные лекарства.
А вот на что спрос не падает и даже повысился, так это, как сообщил сотрудник аптеки Zəfərən по имени Эльнур, на медицинские маски и дезинфицирующие средства.
«После того как открылись кафе и магазины, маски стали брать целыми упаковками. Наверное, чтобы снабдить ими всех работников торговых объектов. Что же касается лекарств, то ажиотаж уже явно прошел. Когда все начиналось, человек, заболевший коронавирусом, говорил своим знакомым про лекарства, которые ему назначали врачи, и все бросались их покупать. На всякий случай... Сколько я объяснял людям, что арбидол нельзя использовать как профилактическое средство - от заражения не спасет, а вот на функции печени негативно скажется. А аспирин, который тоже скупали десятками упаковок, может очень навредить желудку. Но в те полные паники дни меня не хотели слушать и даже агрессивно реагировали. Благо, теперь лекарства покупают в основном по назначению врача. Люди перестали остро реагировать на ситуацию, а может, и просто устали от нее…» - философски заключает Эльнур.
Наблюдая вполне обычный режим работы аптек – без очередей и тотальной закупки лекарств, журналисты тоже пришли к выводу, что лекарственный ажиотаж первых месяцев пандемии прошел: люди перестали скупать все подряд, а фармацевты ликвидировали дефицит большинства препаратов.