Курс рубля в уходящую неделю ускорил снижение: доллар кратковременно превышал 76 рублей, а евро приближалось к 90 рублям, что даже выше уровня весеннего кризиса. Впервые доллар достиг этого уровня в кризисный день 18 марта 2020 года, когда доллар за день подорожал на 4 рубля, а евро – на 6 рублей. А нынешний биржевой курс евро стал максимальным с февраля 2016 года – предыдущего кризиса. Что происходит с российской валютой?

По мнению большинства экспертов, драйверами для обвала рубля стали прежде всего геополитические факторы: события в Белоруссии, обвинения Москвы в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Кроме того, накануне российские экспортеры уплатили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, объем этих платежей мог составить около 300 млрд рублей. А теперь, когда эти платежи остались позади, российская нацвалюта лишилась еще одного фактора поддержки. Считается, что ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках не удивительно - все российские активы, в том числе рубль остаются сейчас под давлением геополитической неопределенности.

Конечно, растущие геополитические риски делают свое дело. Один из них связан с ситуацией вокруг болезни Навального. В частности, Берлин уже призвал Москву расследовать инцидент с оппозиционером после утверждения немецких врачей о его отравлении. Внимательно следят за этой ситуацией и представители США. В такой обстановке инвесторы, естественно, избавляются от рублевых активов, ослабляя курс российской нацвалюты. С другой стороны, против рубля играют и негативные сигналы из Белоруссии. Работа над персональными санкциями в связи с ситуацией в этой стране продолжается, министры иностранных дел ЕС обсуждают их на встрече в Берлине, после чего курс белорусского рубля продолжит лететь в пропасть, что может сказаться и на рубле. Причем, политическую напряженность в Белоруссии некоторые считают основным фактором, который оказывает негативное влияние на рубль.

В то же время эксперты давно обращали внимание на процесс вывода гражданами валютных средств с банковских счетов, которые больше не приносят ощутимый процентный доход. К началу августа российские банки ощутили недостаток валюты, было зафиксировано падение запаса валютной ликвидности до нуля, несмотря на прекращение оттока клиентских средств. Так, к началу августа пришло 600 млн долларов против оттока 4 млрд долларов в предшествующем месяце. В это время банки предоставили компаниям и россиянам валютное кредитование на 3,7 млрд долларов. А это нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад. В итоге отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 млрд долларов. Такой же отток был и в июне, когда россияне снимали деньги с банковских вкладов.

К этому добавился спрос на валюту и самих банков. Как и в предшествующем месяце банки изъяли большой объем средств – 6,3 млрд долларов с корсчетов в банках-нерезидентах. В результате запас валютной ликвидности, по некоторым оценкам, уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным (в начале года этот запас составлял 9,6 млрд долларов). Но в Банке России тогда заявили, что объем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе в июле снизился с 47,9 до 43,6 млрд долларов, в основном за счет снижения размещений в банках-нерезидентах, но все еще остается на комфортном уровне, достаточном для покрытия около 31% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств.

На рубль и так давит спрос ритейлеров на валюту при восстановлении импорта, выплата дивидендов российскими компаниями (иностранцы покупают доллары на дивиденды) и сокращение продажи валюты регулятором. А отсутствие запаса ликвидности валюты в банковском секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рубля долларов. Но сегодня рубль удерживает от быстрого падения продажа валютной выручки российскими экспортерами – вплоть до уплаты в пятницу налога на прибыль, объем которого оценивают выше 230 млрд рублей.

Между тем, Олег Кочетков из «МТС банка» считает, что кроме всего прочего, расти рублю не позволяет развивающийся валютный кризис в Турции. В последние дни под давлением оказывается не только российская валюта, но и многие валюты развивающихся рынков. К их числе можно отнести и азербайджанский манат, давление на который уже оказывается не только падающей лирой. К ней теперь подсоединился и российский рубль. А ведь Россия и Турция наши ведущие партнеры, и любая волатильность их валют сильно влияет на курс маната, который Центробанк ценой огромных усилий старается держать на стабильном уровне. И с уменьшением курсов их национальных валют это давление будет все больше нарастать.