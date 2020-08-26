«Мои дорогие американцы»: Трамп официально стал кандидатом в президенты
В Вашингтоне завершилась Национальная конвенция Республиканской партии. Дональд Трамп официально согласился выдвинуться кандидатом на второй срок на следующих президентских выборах.
BBC News сообщает, что почти 1 500 человек собрались вечером в четверг на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, отметив официальное завершение Национальной конвенции Республиканской партии.
Как заметили наблюдатели, несмотря на то, что в последние недели избирательный штаб Трампа настоятельно советовал сторонникам президента США носить маски и соблюдать социальную дистанцию, стулья для гостей в резиденции главы государства были расставлены на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, лишь незначительное число участников собрания пришли в масках.
"Мои дорогие американцы, сегодня с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", – сказал Трамп, выступая перед однопартийцами. Эти слова сторонники Трампа встретили овациями и скандированием "Еще четыре года", пишет РИА Новости.
Выступая перед гостями партийного съезда, Дональд Трамп пообещал, что в самое ближайшее время Америка создаст вакцину от коронавируса. "Мы создадим вакцину еще до конца года, а может быть, даже раньше, - сказал президент США. - Мы победим вирус, справимся с пандемией и станем еще сильнее, чем раньше", цитирует его BBC News.
Трамп раскритиковал своего оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявив, что кандидат от Демократической партии намерен сократить число рабочих мест в стране, перевести заводы и фабрики в Китай и заполнить страну нелегальными иммигрантами.
"Китай станет хозяином нашей страны, если Байден победит на выборах", - сказал Дональд Трамп.
За несколько часов до собрания в Белом доме избирательный штаб Джо Байдена распространил видеобращение претендента на президентский пост от Демократической партии. В своем выступлении экс-вице-президент напомнил, что массовые протесты и демонстрации охватили США во время президентства Дональда Трампа, и именно он должен нести ответственность за беспорядки в десятках городов США.
"Когда Дональд Трамп попытается убедить вас, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена, просто оглянитесь вокруг и спросите себя, насколько безопасно вы себя чувствуете в Америке Дональда Трампа?" - спросил бывший вице-президент.