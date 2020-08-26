Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, передает Киодо. До выбора преемника он будет исполнять обязанности главы правительства.

Ранее СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром, передает РИА Новости.

Недавно стало известно об обострении хронического заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.

Абэ – потомственный политик. Его отец Синтаро Абэ (1924-1991) был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) был премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972 год.