Премьер Японии уходит в отставку: из-за проблем со здоровьем обновлено 10:35
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, передает Киодо. До выбора преемника он будет исполнять обязанности главы правительства.
Ранее СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром, передает РИА Новости.
Недавно стало известно об обострении хронического заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.
Абэ – потомственный политик. Его отец Синтаро Абэ (1924-1991) был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) был премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972 год.
[BREAKING NEWS] NHK has learned that Japanese Prime Minister Abe Shinzo will step down because of health issues. https://t.co/bZpiKlQVkd— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 28, 2020
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.