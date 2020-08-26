В Германии построят город без машин

В Германии на участке площадью 16 гектаров в пригороде Берлина на юге построят город без машин, сообщает Welt. Он будет называться Buckower Felder.

Официальный сайт Buckower Felder пишет, что начало строительства города запланировано в 2021 году. В целом работы займут около трех лет. Уже в 2024 году здесь возведут 900 квартир. Аренда жилья будет варьироваться от 6,5 до 10 евро за один квадратный метр.

Его возведут по всем нормам экологии, главной особенностью станет отсутствие автомобилей. В районе появится 40 многоквартирных домов, близлежащую территорию планируют засадить деревьями и провести систему теплоснабжения с минимальным выбросом углекислого газа.

Жители смогут использовать для передвижения велодорожки, а для хранения машин сделают специальные гаражи на окраине города. По сути, этот проект напоминает типичные городские кварталы 1970-х годов.