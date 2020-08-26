Турция начинает тестирование вакцины против коронавируса, пишут турецкие СМИ. Сообщается, что участие в тестировании вакцины примут 700 добровольцев из разных регионов Турции.

Тестирования вакцины стартует в начале сентября.

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 26 человек.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 263 998 человек, за прошедшие 24 часа, 1 491 тест на наличие вируса дал положительный результат.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 995 человек, общее число выздоровевших достигло 240 792 человек.