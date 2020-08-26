Илон Маск: россиянин хотел совершить кибератаку на Tesla

Крючкова арестовали в США 22 августа. По версии американского Минюста, 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады, чтобы внедрить в ее компьютерную сеть вредоносное программное обеспечение.

Объектом атаки, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск. Об этом пишет РБК.

Маск отреагировал на статью портала Teslarati. В ней говорилось, что не названной Минюстом компанией был завод Tesla в Неваде. Ее сотрудник отказался от предложенных денег и обратился в ФБР. «Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.

По информации Минюста США, 27-летний Крючков пытался подкупить сотрудника американской компании из Невады в период с 15 июля по 22 августа. Загрузка вредоносного ПО в компьютерную систему предприятия позволила бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании, указали в ведомстве. На прошлой неделе с Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он пытался покинуть США. 22 августа его задержали.

В посольстве России в США сообщили, что дипломатам известно об аресте Крючкова.