Трамп пообещал отправить женщину на Луну и установить флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его страна первой отправит женщину-астронавта на Луну.

Кроме того, по его словам, американцы станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе, передает РИА «Новости». «Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе», — заявил Трамп.

Администрация Штатов объявила о возобновлении лунной программы Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что должно стать этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.