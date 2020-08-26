Токийская биржа рухнула из-за сообщений об уходе премьера Японии в отставку
Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в пятницу рухнули на 2% на момент появления сообщений о намерении премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку, сообщает ТАСС.
Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился до отметки 22928,14 пункта.
По итогам дня индекс Nikkei частично восстановился, однако все же снизился на 1,41%, достигнув отметки 22882,65 пункта. При этом более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 0,68%, до 1604,87 пункта.