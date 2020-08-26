В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Об этом сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.

В стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2 451 смерть от вируса. За прошедшие за сутки умерли 48 человек, это на один случай меньше предыдущего антирекорда.

Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.