Израиль дважды за ночь атаковал ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повторно атаковала военные позиции группировки ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинцев.

«Ранее утром из сектора Газа по Израилю было выпущено шесть ракет. В ответ на это наши военно-воздушные силы только что нанесли удар по военным объектам ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.

В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. В ходе атаки истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в секторе Газа. После этого израильские военные сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили в пятницу утром шесть ракет по территории юга Израиля.