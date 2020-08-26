Прокуратура о коррупции в больнице Саатлы

В прокуратуру Саатлинского района поступила информация о противозаконных действиях директора Центральной больницы Саатлы Саиды Шахпеленговой.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре района, в ходе расследования было установлено, что директор юридического лица публичного права «Саатлинская районная центральная больница» Саида Шахпеленгова необоснованно растратила средства, предназначенные для выполнения некоторых работ в больнице, а также составила фальшивую зарплатную ведомость, согласно которой некоторым врачам и медсестрам выплачивалась зарплата за те дни, в которые они не выходили на работу.

В прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (Присвоение или растрата лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности всех виновных по данному уголовному делу.