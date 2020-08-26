Гражданина Азербайджана судят за убийство «короля азартных игр»

В Турции в ходе судебного заседания по делу об убийстве в городе Бурса 55-летнего Зейнела Демира, известного как «король азартных игр», был выявлен интересный факт. Стало известно, что гражданину Азербайджана 22-летнему Гасану Музаффарову, расстрелявшему Зейнела Демира, кто-то посылает деньги на удовлетворение его нужд в тюрьме.

Адвокат молодого человека выступил с ходатайством – попросил суд установить личность человека, который посылает деньги его подзащитному. По мнению адвоката, это поможет найти заказчика убийства.

Отметим, что это преступление произошло в Бурсе в октябре 2019 года. Зейнел Демир был застрелен перед принадлежащим ему ночным клубом. Он скончался на месте преступления от трех пулевых ранений. Через некоторое время после убийства были задержаны стрелявший в бизнесмена Гасан Муззафаров и помогавший ему гражданин Турции Ибрагим Йылдырым.

Камеры видеонаблюдения сняли, как Ибрагим Йылдырым довез Гасана Муззафарова до ночного клуба и высадил там. Однако Ибрагим Йылдырым отрицает свое участие в преступлении.

В своих показаниях Гасан Музаффаров сообщил, что живет в Турции уже семь лет, а Ибрагима Йылдырыма знает года четыре.

«Мы были с ним как братья. В тот день он сначала позвонил, а потом заехал за мной. Чуть позже к нам присоединился Билал, но он вскоре вышел из машины. И тогда Ибрагим заявил, что Зейнел Демир – его злейший враг. Ибрагим знал, что у меня есть оружие, и предложил подстрелить Зейнела – ранить его. Вскоре мы подъехали к ночному клубу, и Ибрагим высадил меня неподалеку. Увидев собравшегося войти в здание Зейнела, я сделал четыре выстрела. Он упал, а я убежал. Из новостей потом узнал, что одна из пуль попала Зейнелу в спину, и он умер. Это случайно получилось, убивать я не хотел…», - признался Музаффаров.