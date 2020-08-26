Беларусь начала военные учения

Министерство обороны Беларуси заявило, что в пятницу на гродненском направлении стартовало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. Обэтом сообщает РИА Новости.

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Ранее белорусское минобороны сообщало, что в Беларуси проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса.