Туркмения поделится с ООН опытом борьбы с коронавирусом

На Генассамблее ООН Туркмения поделится опытом по противодействию коронавирусу, сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства страны.

«Туркменистан представит собственный опыт противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая те защитные меры, что были своевременно предприняты с момента возникновения этой новой угрозы», – передает Telegram-канал Sputnik слова Бердымухамедова.

Бердымухамедов выступит с докладом на Генассамблее ООН. На заседании правительства он в очередной раз подчеркнул, что все принятые Туркменией меры были эффективны и приняты своевременно.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом.