COVİD-19 в России: 4829 новых зараженных и 110 умерших за сутки

В России за сутки выявили 4829 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб РФ по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 28 августа.

За последние 24 часа скончались 110 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период в России умерли 16 914 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 798 466 человек.