Назван вероятный преемник японского премьера

Одним из ведущих кандидатов в преемники 65-летнего Синдзо Абэ на пост главы японского правительства может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга, заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии страны Тосихиро Никаи.

«Если он (Суга) будет назначен (на пост премьера), он является человеком, который способен в полной мере исполнять эти обязанности. Он является одним из ведущих кандидатов», – сказал Никаи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Jiji.

Между тем лидер партии «Комэйто» Нацуо Ямагути заявил, что Абэ официально передал ему намерение об отставке. «Премьер-министр сообщил мне о намерении уйти в отставку. Это было неожиданно, и я очень удивлен», – сказал Ямагути.