Азербайджан начал поставки сжиженного газа в Пакистан

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) поставила в Пакистан примерно 140 тысяч кубометров сжиженного природного газа, сказал журналистам заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Поставка была осуществлена сегодня», - сказал Ахмедов.

По его словам, «сжиженный природный газ приобретается у третьих сторон и является частью нашего товарооборота между третьими сторонами и покупателями. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого морского выхода нашей страны к Мировому океану. Таким образом, предложение СПГ Пакистану по низкой цене не повлияет на прибыль Азербайджана от продаж собственного природного газа. В то же время это является очередным шагом в направлении поддержания продуктивных и теплых экономических отношений с этим партнером и дружественной нам страной».

Ахмедов добавил, что SOCAR регулярно осуществляет поставки углеводородов в Пакистан, намерен и в будущем работать в этом направлении.