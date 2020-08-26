Найден новый способ побороть коронавирус

Международная группа исследователей нашла новый участок РНК коронавируса SARS-CoV-2, который можно нейтрализовать с помощью специфических антител. Статья с результатами исследования, в которой раскрывается новый способ побороть пандемию, опубликована в журнале Nature Structural & Molecular Biology. Кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет «Лента.ру».

Ученым удалось выделить антитело EY6A у пациента, выздоравливающего от COVID-19. Последующие исследования показали, что EY6A связывается с новой мишенью на поверхности SARS-CoV-2, что может стать новым способом предотвращения распространения COVID-19. Более сильного нейтрализующего эффекта можно добиться при использовании как нового антитела, так и антител, направленных против белка ACE2, который участвуют в связывании вируса с заражаемой клеткой.

В зависимости от функции разные сайты связывания антител могут быть в разной степени подвержены мутациям. Случайная мутация, не затрагивающая активность белка, способна изменить его структуру таким образом, что антитела больше не смогут с ним связываться, однако сам вирус все еще остается опасным. Если антител в лечении пациента используется слишком много, то существует риск развития устойчивости вируса к ним. Однако аминокислотная последовательность новой белковой мишени является высококонсервативной, то есть она слабо подвержена мутациям.

Антитела, полученные от людей, выздоравливающих от болезни, можно вводить пациентам с COVID-19, что способно значительно снизить тяжесть заболевания и уменьшить долгосрочные последствия для здоровья.