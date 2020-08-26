Дорожная полиция Баку обратилась к желающим выехать в регионы

В сообщении говорится, что въезд и выезд в города Баку, Джалилабад, Гянджу, Масаллы, Мингячевир, Сумгаит и Евлах, а также в Апшеронский, Бардинский, Хачмазский, Геранбойский, Гёйгёльский и Сальянский районы, где действует усиленный карантинный режим, осуществляется только на основании командировочных удостоверений либо информации, внесенной на портал "icaze.e-gov.az". Как показывает практика, лица, работающие и проживающие в Баку, Сумгаите и в Апшеронском районе, пытаются выехать в командировку в регионы республики именно в конце недели.

Для предотвращения случаев злоупотребления выданными разрешениями Управление доводит до сведения участников движения, что в случае, если эти лица в конце недели будут пытаться выехать на вышеуказанные территории, несмотря на выданные им командировочные удостоверения и внесенную информацию на портал "icaze.e-gov.az", сотрудники, занятые в сферах услуг, не функционирующих в субботу и воскресенье, не будут пропускаться через карантинные посты на границе административных территорий, где действует усиленный карантинный режим.