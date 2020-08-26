Министр Сахиль Бабаев: «Число электронных услуг в следующем году достигнет 100»

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, основным приоритетом в сфере труда, занятости и социальной защиты является цифровизация услуг и обеспечение их прозрачности, оперативности и доступности для населения. Министерство труда и социальной защиты населения в настоящее время оказывает 53 вида э-услуг, из которых 26 являются проактивными. Благодаря проводимой интенсивной работе, в следующем году этот показатель достигнет 100. Таким образом, из 132 услуг, оказываемых структурой, 76% будут цифровизированы. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на заседании коллегии.

По его словам, посредством проактивных услуг были назначены пенсии, стипендии и пособия для 65 тысяч человек. Кроме того, в этом году 145 тысяч застрахованных лиц были зарегистрированы в электронном порядке. В этом году министерство оказало проактивные услуги 210 тысячам граждан.

Министр добавил, что в настоящее время готовятся 22 электронные услуги, из которых 7 будут запущены к концу года. Продолжается работа над 25 проактивными услугами. Он также заявил, что созданные э-системы услуги позволили добиться полного обеспечения прозрачности.

Сахиль Бабаев отметил, что продолжается работа и по созданию широкой электронной инфраструктуры в сфере социальных услуг – Единой информационной системы по социальным услугам, реестрам, подсистемы «Реабилитация», системы очереди, Централизованной информационной системы «Реабилитация».