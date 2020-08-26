Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»
Ситуация в Беларуси стабилизируется, теперь пришло время заниматься экономикой. Как сообщает БелТА, об этом заявил в пятницу президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки на предприятие ООО "Савушкин-Орша".
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - цитирует Лукашенко госагентство.
Глава белорусского государства также отметил, что за собственное мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".