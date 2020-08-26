Молчание гарантирует победу наш комментарий
Предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую. Завершился номинационный съезд Республиканской партии, официально оформивший пару Трамп - Пенс в качестве представителей республиканцев на президентских выборах. Она будет противостоять заявленной раньше паре от демократов Байден - Харрис. Чуть больше двух месяцев до голосования, ровно месяц до очной встречи Трампа и Байдена на первых дебатах в Кливленде. Уже очевидно, что это будет самая беспощадная и грязная кампания в американской истории.
Специфику кампании будут задавать два основных обстоятельства. Во-первых, действующий президент, претендующий на второй срок, за восемь недель до выборов заметно уступает своему конкуренту, и от него требуются невероятные усилия, чтобы вырвать победу. Во-вторых, этим президентом является Дональд Трамп, для которого невыносима сама мысль, что он может проиграть, а в своих методах борьбы с противниками он никогда не гнушался ничем.
Характерным примером стала заключительная речь президента на Республиканском съезде, которая состоялась возле Белого Дома, и которую слушали непосредственные участники – около двух тысяч тесно сидевших сторонников, подавляющее число без защитных масок, с участием около 2000 человек, сидевших плотно друг к другу, почти все без масок. Отдельный момент, что для партийного мероприятия использовалась федеральная территория, которая содержится на средства налогоплательщиков. Специальный закон, так называемый Hatch Act, принятый еще в 1939 году, запрещает смешивать частные партийные интересы и государственные функции, и все президенты свято придерживались этого правила, проводя предвыборные мероприятия за счет избирательного фонда вне государственных объектов. Трамп показывает, что может позволить себе больше.
Президент не забыл похвалить себя, в который уже раз заявив, что сделал для Америки больше, чем любой глава Белого дома, за исключением Авраама Линкольна. Очень был горд своими усилиями по борьбе с коронавирусом, от которого в США умерло больше 180 тысяч человек. И разнес в пух и прах Байдена, при котором Америке просто придет конец.
О том, как Дональд Трамп намерен бороться за голоса американских женщин, среди которых большинство намерено поддержать его оппонента, свидетельствует его заявление, что на втором сроке своего президентства он намерен отправить женщину-астронавта в полет на Луну. В NASA, должно быть, сильно удивились, поскольку такой программы там просто не существует. Но звучит, согласитесь, красиво. Таким же образом Трамп сообщил, что за время его президентства из страны выслали полмиллиона иностранцев-преступников. Но за все время его правления было осуждено 700 тысяч человек, немыслимо, чтобы три четверти из них были иностранцами.
По итогам съезда осталось неясно, за счет чего избирательный штаб Трампа намерен догонять ушедшего вперед Байдена. Сейчас демократ лидирует по общенациональным опросам на 7-9% и занимает уверенные позиции в решающих штатах. По сути, при имеющейся тенденции кандидату от демократов ничего особенно и не нужно делать, лишь подпитывать уверенность избирателей в том, что ему хватит энергии, чтобы возглавлять страну. Остальное за него с Трампом сделают экономический кризис, эпидемия коронавируса, протесты против полицейского произвола и сам Трамп, который остается самым непопулярным американским президентом, еще и попавшим в «идеальный шторм», когда сошлись вместе невероятные негативные обстоятельства.
В то же время демократы, обжегшись в 2016 году, не устают напоминать друг другу, что проигрыш тогда случился из-за того, что они слишком рано уверовали в победу и уступили на самом финише. Интересно будет понаблюдать, какой урок они из этого извлекут.