Предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую. Завершился номинационный съезд Республиканской партии, официально оформивший пару Трамп - Пенс в качестве представителей республиканцев на президентских выборах. Она будет противостоять заявленной раньше паре от демократов Байден - Харрис. Чуть больше двух месяцев до голосования, ровно месяц до очной встречи Трампа и Байдена на первых дебатах в Кливленде. Уже очевидно, что это будет самая беспощадная и грязная кампания в американской истории.

Специфику кампании будут задавать два основных обстоятельства. Во-первых, действующий президент, претендующий на второй срок, за восемь недель до выборов заметно уступает своему конкуренту, и от него требуются невероятные усилия, чтобы вырвать победу. Во-вторых, этим президентом является Дональд Трамп, для которого невыносима сама мысль, что он может проиграть, а в своих методах борьбы с противниками он никогда не гнушался ничем.

Характерным примером стала заключительная речь президента на Республиканском съезде, которая состоялась возле Белого Дома, и которую слушали непосредственные участники – около двух тысяч тесно сидевших сторонников, подавляющее число без защитных масок, с участием около 2000 человек, сидевших плотно друг к другу, почти все без масок. Отдельный момент, что для партийного мероприятия использовалась федеральная территория, которая содержится на средства налогоплательщиков. Специальный закон, так называемый Hatch Act, принятый еще в 1939 году, запрещает смешивать частные партийные интересы и государственные функции, и все президенты свято придерживались этого правила, проводя предвыборные мероприятия за счет избирательного фонда вне государственных объектов. Трамп показывает, что может позволить себе больше.

Президент не забыл похвалить себя, в который уже раз заявив, что сделал для Америки больше, чем любой глава Белого дома, за исключением Авраама Линкольна. Очень был горд своими усилиями по борьбе с коронавирусом, от которого в США умерло больше 180 тысяч человек. И разнес в пух и прах Байдена, при котором Америке просто придет конец.