Застолье в Баку закончилось арестом

В соцсетях распространились фото с мероприятия, организованного в одном из бакинских ресторанов вопреки действующему в Азербайджане карантину.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе проведенного расследования выяснилось, что мероприятие, участниками которого стали пять человек, было организовано арендатором не в ресторане, а в одном из помещений в Насиминском районе.

Решением суда арендатор арестован на 10 суток в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках. Четверо же участников мероприятия оштрафованы на 400 манатов каждый.