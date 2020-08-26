Шпионский скандал между Москвой и Осло: Россия высылает норвежского дипломата
МИД РФ сообщил, что Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Он должен покинуть страну в течение трех дней, сообщает «Коммерсант».
Ранее в МИД РФ вызвали посла Норвегии Рюне Ресаланда из-за высылки российского дипломата из Осло. По данным источника РИА Новости, Россия высылает советника посольства Норвегии Яна Флэте.
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили в МИД России.
Аккредитация дипломата в России будет прекращена в течение трех дней. «Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», — заявили в российском МИД.
19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать российского дипломата из-за шпионажа, его имя не называлось. По данным СМИ, речь идет о заместителе торгового представителя России в Осло Александре Стекольщикове. Посольство РФ в Норвегии заявило протест МИД королевства.