Шпионский скандал между Москвой и Осло: Россия высылает норвежского дипломата

Ранее в МИД РФ вызвали посла Норвегии Рюне Ресаланда из-за высылки российского дипломата из Осло. По данным источника РИА Новости, Россия высылает советника посольства Норвегии Яна Флэте.

МИД РФ сообщил, что Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Он должен покинуть страну в течение трех дней, сообщает «Коммерсант».

«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили в МИД России.

Аккредитация дипломата в России будет прекращена в течение трех дней. «Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», — заявили в российском МИД.

19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать российского дипломата из-за шпионажа, его имя не называлось. По данным СМИ, речь идет о заместителе торгового представителя России в Осло Александре Стекольщикове. Посольство РФ в Норвегии заявило протест МИД королевства.