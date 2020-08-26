Кремль о создании в России резерва силовиков для Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва правоохранителей РФ для Беларуси, отметив, что это "достаточно разумное количество".

"Резерв состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", - заявил Песков журналистам, отказавшись пояснить, из каких именно силовых структур сформирован резерв, сообщает ТАСС.

"Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько многочисленна эта группа силовиков и чем она вооружена.

По его словам, президент России Владимир Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Беларуси не будет использован и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации.