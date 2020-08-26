В Москве сотрудники полиции пресекли траурную церемонию, посвященную убитому в Турции криминальному авторитету Надиру Салифову (Лоту Гули), сообщает издание CrimeTime.

Согласно информации, сотрудники полиции ворвались в зал, где находились порядка двухсот человек, и уложили всех лицом в пол. В настоящее время устанавливаются личности собравшихся на траурную церемонию.

Один из них представился Аждаром Мамедовым, занимающимся бизнесом в Москве. Сначала Мамедов заявил, что пришел на траурную церемонию по своему брату Эльшану, убитому в сентябре прошлого года, но затем признался, что пришел на поминки Надира Салифова, который приходился ему родственником.