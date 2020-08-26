Пресс-секретарь Путина не будет делать прививку от коронавируса: «Я переболел»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил журналистам.

"Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации, сообщает ТАСС.

Комментируя вопрос, не настораживают ли его повторные случаи заражения, пресс-секретарь российского президента заметил, что "это очень спорно: "Медики пока точно не знают, повторно это, не повторно и так далее. Просто медики не могут ответить на этот вопрос".

Он также уточнил, что речи о "тотальной и обязательной" вакцинации от коронавируса всех сотрудников администрации президента РФ не идет.