Погода на завтра: обещают дожди
В субботу, 29 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем местами кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью 18-22, днем 28-31, в Баку ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75 процентов, днем 30-35 процентов.
На пляжах Апшерона ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В районах Азербайджана завтра днем временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах - ливни, град. Западный ветер днем местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 28-33 тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.