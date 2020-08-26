Российская подлодка всплыла близ Аляски

Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США.

В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.

"Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США", - сказали военные.

В свою очередь источник в Тихоокеанском флоте заявил РИА Новости, что недалеко от берегов Аляски всплыл участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".

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