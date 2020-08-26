Главный инфекционист Азербайджана о повторном заражении COVID-19

Переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться, сказал журналистам главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

"Повторно переболеть можно всеми инфекционными болезнями. Существуют такие инфекционные заболевания, после которых вырабатывается продолжительный иммунитет, тем не менее победившие инфекцию вновь могут заразиться той же болезнью. При повторном инфицировании наблюдается легкая форма болезни, как правило, сильных обострений не бывает.

Мы многое еще не знаем о коронавирусе - какова стойкость иммунитета, сколько времени его вырабатывает организм. Коронавирусом, как и всеми инфекциями, можно повторно заразиться, даже если есть иммунитет. В Азербайджане пока таких случаев не было", - заявил Исаев.