Евгений Бай, спецкор. haqqin.az, Вашингтон 14:40

Выступление президента США Дональда Трампа в последний вечер конвенции республиканцев - 27 августа вызвало гигантскую волну критики «большой прессы» Америки. Это было ожидаемо - почти 80 процентов всех крупных СМИ страны настроены продемократически и поддерживают соперника действующего президента на выборах - Джо Байдена.

Что же не понравилось американским акулам пера? Не понравилось все. И то, как со своей приветственной речью, принимая номинацию однопартийцев, Трамп выступил на Южной лужайке Белого дома («федеральные здания не должны использоваться в политических целях во время избирательных кампаний»), и то, как на постриженной лужайке были расставлены белые стулья («слишком близко друг от друга»), и то, что подавляющее число гостей, которых было полторы тысячи, пришли без масок («недопустимое пренебрежение к нормам предосторожности в стране, где 177 тысяч человек погибли от коронавируса»). Досталось и организаторам политического театра, которых обвинили в том, что они устроили вместо конвенции «семейное сборище». В числе выступающих оказались сыновья президента Дональд Трамп-младший с женой и сын Эрик с подругой, супруга Мелания и дочери - Тиффани и Иванка. Последняя представляла отца на его речи у Белого дома в элегантном черном платье с оголенными плечами, что было, безусловно, сильным ходом продюсеров шоу. Как считает Politico, Трамп действует в классических традициях автократов, которые всегда выставляли перед собой своих детей. «Трамп играет не роль хорошего парня, а роль царя», - отмечает издание. Однако и проникновенные речи близких родственников Трампа также вызвали пересуды. Американцы отметили красное лицо, неестественно блестящие глаза, возбужденный вид и испарину на лбу Дональда Трампа–младшего и предположили, что до речи он успел понюхать кокаин. Это мнение публики было настолько сильным, что сыну президента пришлось публично опровергать слухи о том, что он наркоман, в эфире телеканала Fox News. Супруге Трампа Мелании была уготована примирительная речь. В отличие от других ораторов она не костила на чем свет стоит кандидата от демократов Байдена и не угрожала тем, что в случае его победы Америка скатится в «социалистический ад», а призывала американцев к единству и примирению. Но многие зрители отметили ее сильный славянский акцент. "О боже. Она до сих пор не говорит по-английски, - написала в своем твиттере актриса Бетт Миблер. - Это удивительно скучно. Уберите эту нелегальную иммигрантку со сцены".

Но досталось не только родственникам, но и высокопоставленным политикам. Как пишет Washington Post, все выступление вице-президента Майка Пенса можно свести к трем постулатам: «Дональд Трамп велик», «Дональд Трамп велик» и «Дональд Трамп велик». Госсекретарь Майк Помпео подвергся остракизму из-за того, что выступил с речью на конвенции, которую он произнес, находясь в посольстве США в Иерусалиме - здесь, как говорится, комментарии излишни. Особняком стоит выступление бывшего главы американской разведки Ричарда Гренелла. Он заявил, что у него есть все данные о том, что бывший президент Барак Обама и его вице Джо Байден во время предыдущей избирательной кампании приказали провести тайную слежку за Трампом и намеренно заглушали голоса тех агентов, которые выступали против этого. «Я как директор разведки видел весь сговор демократов с Россией и от этого меня тошнило», - сказал на форуме Гренелл. Конечно, без упоминания российского вмешательства в американские выборы не могло обойтись, куда же без этого! Haqqin.az уже писал о Гренелле. Во времена Джорджа Буша-младшего он занимал скромную должность пресс-секретаря в представительстве США в ООН и там имел ужасающую репутацию у репортеров. «Это был один из самых бесчестных людей, с которыми я когда-либо работал, он постоянно врал», - говорит о нем ветеран агентства Reuters Ирвин Эррефф.