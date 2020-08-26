Когда президент – царь, а его паж – гей продолжение главной темы, наша корреспонденция
Выступление президента США Дональда Трампа в последний вечер конвенции республиканцев - 27 августа вызвало гигантскую волну критики «большой прессы» Америки. Это было ожидаемо - почти 80 процентов всех крупных СМИ страны настроены продемократически и поддерживают соперника действующего президента на выборах - Джо Байдена.
Что же не понравилось американским акулам пера? Не понравилось все. И то, как со своей приветственной речью, принимая номинацию однопартийцев, Трамп выступил на Южной лужайке Белого дома («федеральные здания не должны использоваться в политических целях во время избирательных кампаний»), и то, как на постриженной лужайке были расставлены белые стулья («слишком близко друг от друга»), и то, что подавляющее число гостей, которых было полторы тысячи, пришли без масок («недопустимое пренебрежение к нормам предосторожности в стране, где 177 тысяч человек погибли от коронавируса»).
Досталось и организаторам политического театра, которых обвинили в том, что они устроили вместо конвенции «семейное сборище». В числе выступающих оказались сыновья президента Дональд Трамп-младший с женой и сын Эрик с подругой, супруга Мелания и дочери - Тиффани и Иванка. Последняя представляла отца на его речи у Белого дома в элегантном черном платье с оголенными плечами, что было, безусловно, сильным ходом продюсеров шоу.
Как считает Politico, Трамп действует в классических традициях автократов, которые всегда выставляли перед собой своих детей. «Трамп играет не роль хорошего парня, а роль царя», - отмечает издание.
Однако и проникновенные речи близких родственников Трампа также вызвали пересуды. Американцы отметили красное лицо, неестественно блестящие глаза, возбужденный вид и испарину на лбу Дональда Трампа–младшего и предположили, что до речи он успел понюхать кокаин. Это мнение публики было настолько сильным, что сыну президента пришлось публично опровергать слухи о том, что он наркоман, в эфире телеканала Fox News.
Супруге Трампа Мелании была уготована примирительная речь. В отличие от других ораторов она не костила на чем свет стоит кандидата от демократов Байдена и не угрожала тем, что в случае его победы Америка скатится в «социалистический ад», а призывала американцев к единству и примирению. Но многие зрители отметили ее сильный славянский акцент. "О боже. Она до сих пор не говорит по-английски, - написала в своем твиттере актриса Бетт Миблер. - Это удивительно скучно. Уберите эту нелегальную иммигрантку со сцены".
Но досталось не только родственникам, но и высокопоставленным политикам. Как пишет Washington Post, все выступление вице-президента Майка Пенса можно свести к трем постулатам: «Дональд Трамп велик», «Дональд Трамп велик» и «Дональд Трамп велик».
Госсекретарь Майк Помпео подвергся остракизму из-за того, что выступил с речью на конвенции, которую он произнес, находясь в посольстве США в Иерусалиме - здесь, как говорится, комментарии излишни.
Особняком стоит выступление бывшего главы американской разведки Ричарда Гренелла. Он заявил, что у него есть все данные о том, что бывший президент Барак Обама и его вице Джо Байден во время предыдущей избирательной кампании приказали провести тайную слежку за Трампом и намеренно заглушали голоса тех агентов, которые выступали против этого. «Я как директор разведки видел весь сговор демократов с Россией и от этого меня тошнило», - сказал на форуме Гренелл.
Конечно, без упоминания российского вмешательства в американские выборы не могло обойтись, куда же без этого!
Haqqin.az уже писал о Гренелле. Во времена Джорджа Буша-младшего он занимал скромную должность пресс-секретаря в представительстве США в ООН и там имел ужасающую репутацию у репортеров. «Это был один из самых бесчестных людей, с которыми я когда-либо работал, он постоянно врал», - говорит о нем ветеран агентства Reuters Ирвин Эррефф.
После работы в ООН Гренелл стал «говорящей головой» на телеканале Fox, профессиональным троллем в Twitter. В 2012 году кандидат в президенты Митт Ромни нанял его в качестве консультанта по внешней политике, но очень быстро Гренелл был уволен. Ему вменили в вину откровенные оскорбления в адрес ряда женщин, и кроме того он, будучи открытым геем, позволял себе непристойности в отношении религиозных прав христиан. Скандальное поведение Гренелла продолжилось и после того, как этот джентльмен стал в 2018 году послом в Берлине.
Но Трамп превыше всего ценит лояльность, и вот в конце февраля он ставит Гренелла во главе бюро, которое курирует деятельность всех 17 разведывательных служб США. Но на этом ключевом для национальной безопасности США посту Гренелл продержался недолго. Мы не знаем секретов американских спецслужб. Может быть, их сотрудники взбунтовались против назначения абсолютно некомпетентного человека. Но факт остается фактом - к настоящему времени Гренелл покинул «должность №1» в американской разведке и стал ...советником Трампа по привлечению на сторону республиканцев членов ЛГБТ. Так сказать, по специальности.
Что и говорить: достойное продолжение карьеры посла и разведчика. Теперь он на своем месте. За исключением того, что американские геи и лесбиянки все же - паства демократов и привлечь их к ортодоксальным хранителям морали из противоположного лагеря - миссия невыполнимая.
Но одновременно невыполнимой была и миссия Трампа подать себя как наилучшего кандидата в президенты США на новый срок. На конвенции республиканцев не была представлена программа этой партии по борьбе с гигантскими проблемами страны - пандемией коронавируса, падением экономики, расовыми бунтами по всей стране. А речь Трампа, как пишет Washington Post, «была подана как фантастическая версия» его заслуг в прошлом и будущем. За республиканским форумом американцы не увидели «старой большой партии», как она именуется в этой стране, они увидели лишь «большой хаос». Который, как полагают вашингтонские аналитики, может грозить республиканцам потерей на выборах не только Белого дома, но и двух палат Конгресса.