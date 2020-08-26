Лукашенко: во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет...

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами, передает БелТА.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - подчеркнул глава белорусского государства.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента России Владимира Путина). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы": "Им не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией".