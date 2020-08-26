МИД РФ: "Под санкции США попали ученые, разработавшие вакцину от COVİD-19"

Вашингтон ввел санкции именно в отношении тех российских ученых и специалистов, которые занимались разработкой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов. Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - отметила она.

Санкции Соединенных Штатов в отношении российских научно-исследовательских институтов напоминают попытку вести нечестную конкурентную борьбу в сфере производства и распространения вакцины от коронавируса, сказала Мария Захарова.

"Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических, по аналогии с продолжающимся продавливанием на европейский рынок своего газа", - подчеркнула она.