Меркель выступила за завершение «Северного потока-2»
Берлин выступает против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока-2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Наше мнение – «Северный поток-2» должен быть завершен. Мы против экстерриториальных санкций США. ...Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального», – отметила Меркель, передает ТАСС.
21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока-2».