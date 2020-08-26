Еще одним футболистом, который пропустит сбор национальной команды Азербайджана перед матчами Лиги наций против Люксембурга (5 сентября, Баку) и Кипра (8 сентября, Никосия), стал бывший игрок «Сумгаита», а ныне представитель греческого «Атромитоса» Амир Агаев.

Он был приглашен в сборную новым главным тренером Джанни Де Бьязи, но не сможет принять участие в сборе из-за того, что ФИФА пока не дала разрешения на то, чтобы родившийся в Израиле, но имеющий азербайджанские корни Амир играл за нашу национальную команду.

Ранее АФФА обратилась в ФИФА, чтобы получить официальное разрешение заиграть 28-летнего полузащитника, который провел ряд матчей за молодежную сборную Израиля. Сейчас вопрос рассматривается соответствующей комиссией ФИФА и продолжается переписка между Международной федерацией и АФФА. В связи с этим было решено, что в нынешнем сборе Агаев участия не примет.

Это уже третья потеря перед матчами с Люксембургом и Кипром. Ранее Джанни Де Бьязи разрешил Дмитрию Назарову и Эдди Исрафилову пропустить сбор из-за проблематичности в условиях пандемии приезда и возвращения в страны, в которых они играют – Германию и Испанию соответственно.