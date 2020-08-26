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Присоединившись к программе самозанятости, Yelo Bank в очередной раз оказал поддержку малоимущим, людям с ограниченными возможностями и вынужденным переселенцам. Трем гражданам данной категории банк бесплатно предоставил инструменты и оборудование для оказания парикмахерских услуг. Ранее Yelo Bank предоставил трем жителям Баку, Гёйгеля и Барды оборудование и аксессуары для пошива одежды и раскроя мебели. Поддержка социально уязвимых групп очень важна для банка, который ставит целью сделать банкинг ярче. Мы не подходим к вопросу только через призму корпоративной социальной ответственности. Основная цель этих мер - помочь создать стать предпринимателями тем, кто испытывает трудности с открытием собственного бизнеса.

Эти люди также были привлечены к курсам Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и по окончании курса получили сертификат. Мастер своего дела В начале августа я поехал посмотреть, как идут работы в нашем новом филиале в Лянкяране. Подумал, что пора совместить полезное с приятным. Можно увидеть новый филиал, а также в рамках программы самозанятости предоставить Газанфару Рахманову необходимые инструменты и оборудование. Природа Лянкярана - жемчужины южной зоны - всегда позитивно влияла не меня. Но на этот раз все было иначе. Потому что я увидел наш ярчайший филиал в центре города. Я молча смотрел и любовался филиалом, как один телефонный звонок вернул меня в реальность. Газанфар Рахманов со своим южным диалектом направил меня в деревню Гирдани. Минут через 15 я уже был у его двери. После знакомства он показал мне парикмахерскую, построенную вблизи его двора. Мое внимание привлекла аккуратность объекта, который он построил своими же руками. "Если вы такой же мастер и в парикмахерском деле, то я буду вынужден приезжать из Баку в Лянкяран раз в месяц, чтобы постричься", - пошутил я. Он оценил шутку и ответил: "Жизнь научила нас всему". Через некоторое время я выясню причину этих слов. А пока поговорим о его навыках. Такую аккуратную работу я встречал очень редко. Что касается его парикмахерских навыков, то он сказал, что односельчане признают только одного мастера - Газанфара Рахманова. Ведь речь идет о человеке, который работает парикмахером 22 года! После того как я передал оборудование, напомнил, что оно считается активом банка в течение двух лет, а потом будет безвозмездно передано в собственность гражданам. Настало время подписывать контракт. При заполнении документов я спросил имя отца Газанфар бея. Последовавший диалог произвел на меня большое впечатление: - Ты смотрел фильм "Похищение жениха"? - Аж раз 20 раз ... - "У детдомовских детей не бывает отцов, начальник"... Помнишь эту сцену? Я не знал, что ответить. Мне стало понятно значение его слов: "Жизнь научила нас всему". Кстати, в детдоме он полюбил не только жизнь, но и свою будущую супругу. Эта пара в течение долгих лет справляется со всеми трудностями. Мой собеседник также является инвалидом III группы. Я внимательно выслушал "роман его жизни", который мог бы поместиться в толстую книгу, после чего вплоть до Баку пытался понять людей, которые поднимали белый флаг при первой же трудности.

"Человек №14" В продолжение темы про книги. Жизнь Бахыша Садыгова, которому мы также оказали поддержку в рамках программы, невозможно представить без книг. При нашей первой встрече я словно зашел в библиотеку, а не в парикмахерскую. Правда, еще в ходе наших телефонных разговоров мое внимание привлекла его правильная и красивая речь. Разглядев книжную полку, понял, что автором каждых двух из трех книг является Эльхан Элатлы. Беседу мы начали именно про книги: - Откуда любовь к детективам? - Думаю, в выборе книг характер читателя имеет важное значение. Потому что книга - ваш собеседник. Если ваш разговор не получится, он будет прерван. - Был ли у вас прерванный разговор с Эльханом Элатлы? - Нет. Прочитал все его книги до конца. - Какая твоя любимая книга? - "Человек №14"...

Не знаю, совпадение это или нет, но Бахыш Садыгов был именно 14-м человеком в нашем списке. Наш разговор продолжается: - Почему "Человек №14"? Ведь, например, "Детектив из Баку" - это книга с чисто детективной атмосферой. - Очень интересный сюжет. Я тоже единственный сын в доме. Прочитав ее, я понял, как ошибка молодого человека может разрушить его жизнь. Кроме того, в книге говорится об отношениях с Богом, роли человека в его собственной судьбе и любви. - Почему ты держишь книги здесь, а не дома? - Клиенты листают страницы пока ждут своей очереди. Они даже забирают их и возвращают после прочтения. Порой мы даже забываем стрижку, и начинаются бурные обсуждения по той или иной прочитанной книге.