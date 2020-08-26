«Карабах» подписал футболиста из Кабо-Верде

В команду привлечен полузащитник из африканской страны Кабо-Верде Патрик Андраде. Последним клубом 27-летнего футболиста был болгарский «Черно Море», где он за два сезона провел 52 матча и забил 5 голов. До этого Андраде успел поиграть за различные португальские команды.

Напомним, что, обыграв македонский «Силекс» (4:0) и молдавский «Шериф», «Карабах» пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник определится 31 августа, а матчи 3-го раунда пройдут 15-16 сентября.