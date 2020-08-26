На этот раз поговорим о непорядочных застройщиках в Наримановскои районе, а конкретнее - о строительной компании R&R construction.

Сколько уж раз haqqin . az рассказывал о мошенничестве в строительном секторе, который с некоторых пор не только возводит, но и продает жилье. И все истории с обманом покупателей квартир отличаются только деталями сюжета, но общими остаются жульничество, недобросовестность и странная безнаказанность. Тем не менее мы не оставляем попыток разобраться, помочь пострадавшим, призвать к ответственности недобросовестных застройщиков. Надо сказать, что порой это удается.

Обратившийся в редакцию бакинец Рамиль Нагиев в 2015 году приобрел у некой Ламии Алиевой нежилое помещение по улице Маяковского, В10. Но в 2019 году компания R&R купила весь участок, на котором находилось это помещение, для строительства жилого дома. С того времени у Нагиева и начались проблемы.

Дело в том, что директор компании Надир Абдуллаев сначала вообще не хотел компенсировать Нагиеву стоимость утраченных им законных квадратных метров, а затем предложил вместо денег место в паркинге будущего здания.

К осуществлению своего не укладывающегося в рамки какого-либо закона чейнджу хозяин строительной фирмы привлек и бывшую владелицу помещения Л.Алиеву. Чем уж он ее умаслил неизвестно, но на суде, куда вынужден был обратиться Рамиль Нагиев, женщина вдруг заявила, что ничего и никому она не продавала, а «этого Нагиева» видит впервые. Правда, откуда в таком случае у неизвестного ей человека взялись документ о праве собственности на ее нежилое помещение и собственноручно подписанный ею акт купли-продажи, объяснить не могла.

В общем, Рамиль Нагиев выиграл суды всех инстанций, но денег по сей день не получил. О произволе компании-застройщика, руководимой Н.Абдуллаевым, он рассказал главе ИВ Баку Эльдару Азизову, записавшись к нему на прием. Мэр столицы поручил решить этот вопрос, но дело опять не сдвинулось с места. В общем, получается, что на компанию R&R construction и ее директора Надира Абдуллаева в Баку нет управы. О чем он и сам гордо объявил: «Не хочет Нагиев место на парковке, значит ничего не получит. Другого предложения от нашей компании он не будет!»

Так же, кстати, заявляли и другие строительные мошенники. Понятно, из каких «соображений» местные чиновники не хотят контролировать застройщиков и закрывают глаза на их махинации. Но ведь есть прокуратура, полиция, суды, неужели все эти призванные стоять на страже закона и справедливости органы бессильны перед даже не стройбаронами, а так, мелкотравчатыми самодурами-застройщиками?