Лукашенко: «Я в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом угрозой ядерного удара со стороны НАТО. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, к границам Беларуси переброшены из Берлина 18 американских самолетов F-16, которые находятся «в 15-20 минутах полета от нашей территории». «Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта», — подчеркнул он.

«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — сказал Лукашенко.