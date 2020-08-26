Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения провели встречу с гражданами Азербайджана, эвакуированными из России в связи с пандемией коронавируса, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Согласно информации, сотрудники министерства изучили социальное положение этих граждан и их семей, а также зарегистрировали обращения, входящие в сферу полномочий ведомства.

Было заявлено, что этим людям в рамках законодательства будет оказана социальная поддержка в решении вопросов, связанных с назначением пенсий, пособий по инвалидности и др.