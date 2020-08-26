Меркель о возможной отправке российских силовиков в Минск

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Беларусь, передает РИА Новости.

Владимир Путин ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Минску при необходимости. По его словам, российские силы не будут использовать, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой.

"Я надеюсь, что такая операция не состоится", - заявила Меркель в ходе традиционной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналиста.