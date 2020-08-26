Лукашенко о вероятности ввода российских войск

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, Минск пока справляется с ситуацией сам, передает Sputnik Беларусь.

"Мы создали резервы с президентом России. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой.