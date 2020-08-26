Новое назначение в Минюсте

На должность замначальника Главного исполнительного управления Минюста назначен Габиль Гамза оглу Алиев. Об этом haqqin.az начальник управления по Правам человека и связам с общественностью Минюста Айнур Сабитова.

По ее словам, Габиль Алиев на протяжении долгого времени служил в органах юстиции на различных постах, а также занимался научной деятельностью. С 2006 года он доктор философии по праву.

«В 2007 году Габиль Алиев был продвинут по службе и до сегодняшнего дня занимал ответственную должность в отделе по вопросам государственного контроля Администрации президента. Он отличался особыми знаниями и способностями в сфере аналитического оценивания и неоднократно награждался за свою деятельность», - отметила Сабитова, добавив, что в настоящее время обязанности начальника Главного исполнительного управления временно исполняет Фарид Эфендиев.