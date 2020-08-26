Все еще без ответа: это останки Микаила Мушфига или нет?

По словам Адалята Гасанова, на данной территории были найдены останки членов партии, государственных деятелей и других лиц, расстрелянных в годы репрессий.

"Специалисты продолжают исследования останков, предположительно принадлежащих выдающемуся поэту Микаилу Мушфигу. Изначально поиски были начаты в связи с этим, однако впоследствии охват работы был расширен". Об этом журналистам заявил председатель Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

«Теперь экспертиза пытается установить личность всех, чьи останки были найдены на этом месте. Продолжаются расследования, с территории привозят новые останки. Следствие тайное, поэтому не могу предоставить вам точный список», - сказал он, добавив, что не знает, когда будут завершены исследования.

«Когда мы начинали эту работу, думали, что она будет завершена в течение двух-трех недель. Однако прошло более двух лет, результатов пока нет. Точно указать время завершения невозможно», - отметил Гасанов.

Напомним, что в октябре 2018 года во время поисковых работ в поселке Пута Гарадагского района, где покоится прах многих репрессированных в сталинские годы, были обнаружены предполагаемые останки великого азербайджанского поэта Микаила Мушфига. В связи с этим haqqin.az инициировал создание общественной инициативы по идентификации и перезахоронению предполагаемых останков великого поэта.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил создать рабочую группу из представителей НАНА, Минздрава, Минкультуры и других структур, которая должна исследовать предполагаемые останки репрессированного азербайджанского поэта Микаила Мушфига.