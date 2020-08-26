Берлинская клиника о состоянии Навального

Представители берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, рассказали о его состоянии. Их цитирует Reuters.

Отмечается, что состояние россиянина остается серьезным, но угрозы для жизни нет. В клинике добавили, что последствия болезни пока не ясны.

Ранее «Шарите» запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, она обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.