Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стало решение Кабмина об уменьшении лимита на беспошлинный ввоз товаров. Ошибочное толкование этого решения вызвало негативную реакцию у пользователей соцсетей. Масла в огонь подливали компании и отдельные люди, зарабатывавшие большие деньги на перепродаже привезенных из-за границы товаров. В чем причина, побудившая Кабмин принять такое решение, и как оно повлияет на рынок? На эти вопросы haqqin.az отвечает директор группы компаний SINTEKS Санан Ахундов.

«На самом деле необходимость в таком законе созрела давно, потому что до сих пор отсутствовала здоровая конкуренция между местными предпринимателями и зарубежными ритейлерами. Судите сами: местный предприниматель, ввозя товар в страну, оплачивает все налоги, пошлины и сборы. А предприниматель в другой стране, продавая тот же товар в Азербайджан, был освобожден от уплаты наших налогов. И это, соответственно, приводило к разнице в цене, а эта разница в свою очередь уменьшала продажи и приводила к необходимости сокращения сотрудников. А простые сотрудники магазинов – это люди, которые получают зарплату 500-700 манатов, и это далеко не те люди, которые делают заказы на сумму 1000 долларов в месяц в зарубежных онлайн-магазинах», - сказал Санан Ахундов.

По его словам, из-за пандемии коронавируса ряд магазинов в последние месяцы столкнулся с угрозой закрытия, а это означает, что тысячи сотрудников могут остаться без работы.

«Решение Кабинета министров дает новый шанс не только местным предпринимателям, но и всем людям, которые работают в сфере розничной торговли. Вырастут продажи – будет функционировать магазин, а будут функционировать магазины – сотрудники будут обеспечены работой, будут открываться новые вакансии. Одна только наша компания имеет 1300 сотрудников. Если местный бизнес находится под угрозой –под угрозой оказывается и трудоустроенность всех этих людей. Это часть населения, которая имеет невысокий доход, наиболее уязвимая в экономическом плане, и о ней нужно позаботиться в первую очередь, но почему-то желающие делать беспошлинный шопинг в размере 1000 долларов в месяц упускают из виду этот вопрос», - сказал он.

Санан Ахундов считает, что отношение к этому постановлению может быть только позитивным.

«Есть и другой момент. В соседних государствах, таких как Россия, Украина, Грузия, да и во всех европейских странах, – лимит на беспошлинный ввоз не достигает даже 300 долларов. То есть в этих странах в первую очередь поддерживаются местный бизнес и местное население. Для создания здоровой конкуренции все участники рынка должны иметь равные условия, это справедливо. Одинаковое налогообложение местного и зарубежного бизнеса создаст на рынке справедливую конкуренцию и приведет к снижению цен, что в конечном итоге будет способствовать процветанию», - сказал он.