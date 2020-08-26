Коронавирус в Иране: число умерших превысило 21 тысячу
Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 112 человек - до 21 249.
Представитель минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 2 115 - до 369 911.
Состояние 3 811 больных оценивается как критическое.
Из больниц после лечения выписаны 318 270 человек.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля в городе Кум.