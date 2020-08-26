Названы болезни, вызывающие рак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые могут с большей долей вероятности вызвать онкологические заболевания, передает РИА Новости.

"Рак надо ловить на подходах – не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят", - подчеркнул медик в эфире программы "О самом главном".

В частности, по его словам, к таким диагнозам относятся вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, воспалительные заболевания кишечника, хроническая обструктивная болезнь легких.

Мясников указал на то, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки, и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.