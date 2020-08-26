18:01

15 сентября в Азербайджане начинается новый учебный год. С учетом эпидемиологической ситуации в стране, традиционные занятия начнутся для разных возрастных групп постепенно. Детские сады, дошкольное образование и деятельность дошкольных групп общинного типа Детские сады начнут функционировать в Азербайджане в очной форме с 15 сентября и до 2 ноября. Последующая их деятельность будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации в Республике. Обучение в дошкольных группах начнется в очной форме с 1 октября, по два раза в неделю. Данное решение будет в силе до 2 ноября. Последующая их деятельность будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Общее образование Ученики начальных классов (с I по IV ) вернутся к традиционной форме обучения с 15 сентября. Однако посещать школу они будут 2-3 раза в неделю. Учащиеся V-IX классов с 15 сентября начнут дистанционное обучение. С 1 октября будет рассматриваться вопрос привлечения их к традиционной форме обучения - в школах. Учащиеся старших X-XI классов также с 15 сентября начнут дистанционное обучение. А с 15 октября будут привлечены к традиционной форме обучения. Данное решение для учащихся всех классов общеобразовательных учреждений действительно до 2 ноября, последующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

Образовательные учреждения специального типа и интернаты С 15 сентября будет поэтапно восстанавливаться деятельность образовательных учреждений особого типа и интернатов, в которых учатся дети с особенными потребностями. Данное решение действительно до 2 ноября, последующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации

Профессиональное образование С 15 сентября занятия для учащихся профлицеев и колледжей начнутся в дистанционном формате. С 1 октября планируется проведение краткосрочных курсов и практических занятий в традиционном форме. С 15 октября в зависимости от эпидемиологической ситуации количество групп будет увеличиваться.