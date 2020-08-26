На заметку родителям: для кого какого числа начнется учебный год ИНФОГРАФИКА
15 сентября в Азербайджане начинается новый учебный год. С учетом эпидемиологической ситуации в стране, традиционные занятия начнутся для разных возрастных групп постепенно.
Детские сады, дошкольное образование и деятельность дошкольных групп общинного типа
Детские сады начнут функционировать в Азербайджане в очной форме с 15 сентября и до 2 ноября. Последующая их деятельность будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации в Республике.
Обучение в дошкольных группах начнется в очной форме с 1 октября, по два раза в неделю. Данное решение будет в силе до 2 ноября. Последующая их деятельность будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
Общее образование
Ученики начальных классов (с I по IV ) вернутся к традиционной форме обучения с 15 сентября. Однако посещать школу они будут 2-3 раза в неделю.
Учащиеся V-IX классов с 15 сентября начнут дистанционное обучение. С 1 октября будет рассматриваться вопрос привлечения их к традиционной форме обучения - в школах.
Учащиеся старших X-XI классов также с 15 сентября начнут дистанционное обучение. А с 15 октября будут привлечены к традиционной форме обучения.
Данное решение для учащихся всех классов общеобразовательных учреждений действительно до 2 ноября, последующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.
Образовательные учреждения специального типа и интернаты
С 15 сентября будет поэтапно восстанавливаться деятельность образовательных учреждений особого типа и интернатов, в которых учатся дети с особенными потребностями. Данное решение действительно до 2 ноября, последующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации
Профессиональное образование
С 15 сентября занятия для учащихся профлицеев и колледжей начнутся в дистанционном формате. С 1 октября планируется проведение краткосрочных курсов и практических занятий в традиционном форме. С 15 октября в зависимости от эпидемиологической ситуации количество групп будет увеличиваться.
Высшее и среднеспециальное образование
Учащиеся ВУЗов приступят к дистанционному обучению с 15 сентября. С 1 октября начнется поэтапный прием документов первокурсников и посещение ими университетов в ознакомительных целях. Обучение для учащихся других курсов будет проводиться дистанционно.
С 15 октября представители некоторых специальностей по договоренности частично смогут вернуться к традиционной форме обучения.
Данное решение действительно до 2 ноября, последующее решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.